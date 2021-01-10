ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة المقبلة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تبدأ الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ليفربول 33 نقطة
2 مانشستر يونايتد 33 نقطة.
3- ليستر سيتي 32 نقطة.
4- إيفرتون 29 نقطة.
5- توتنهام 29 نقطة.
6- مانشستر سيتي 29 نقطة.
7- أستون فيلا 26 نقطة.
8- تشيلسي 26 نقطة.
9- ساوثامبتون 26 نقطة.
10- وست هام 23 نقطة.
11- ليدز يونايتد 23 نقطة.
12- أرسنال 23 نقطة.
13- ولفرهامبتون 22 نقطة.
14- كريستيال بالاس 22 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة.
16- بيرنلي 16 نقطة.
17- برايتون 14 نقطة.
18- فولهام 11 نقطة.
19- وست بروميتش 8 نقاط.
20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

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