محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأحد 10/يناير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
ةقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، بزيارة لدير الأنبا أبرام بالعزب، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور رئيس مكتب الرقابة الإدارية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب المخابرات الحربية، ورئيس مكتب الأمن القومي، ومدير المباحث بمديرية الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وعدد من رجال الأزهر والأوقاف.

وقدم محافظ الفيوم تهنئتة للأنبا إبرام مطران الفيوم، والقمص أنطونيوس وكيل المطرانية، والآباء والقساوسة، حاملًا أصدق التهاني من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد في وطن واحد هي مصرنا العزيزة.

وأضاف، أن مصر بشعبها وحكومتها وأجهزتها التنفيذية تواجه ظروفًا استثنائية في التصدي لفيروس كورونا الذي ضرب دول العالم وأطاح بالعديد من الأنظمة الصحية بالدول الكبرى، مؤكدًا أن مصر قادرة على اجتياز هذه الظروف، بعقول وسواعد أبناءها، وطمأن المحافظ، أهالي الفيوم، بأن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية لا تألوا جهدًا في تخطي هذه الظروف، لافتًا إلى المتابعة المستمرة للأزمة أولًا بأول ورفع كفاءة المستشفيات لاستيعاب أي زيادات طارئة في أعداد المصابين.

كما أعرب "الأنصاري" عن شكره للأنبا إبرام مطران الفيوم، على تواصله الإيجابي، مطالبًا جميع أهالي محافظة الفيوم بضرورة التكاتف وتوحيد الصف، من أجل رِفعة الوطن ودفع عجلة التنمية، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه مدير أمن الفيوم التهنئة للإخوة المسيحيين، مؤكدًا وحدة الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، بوصفهم نسيج واحد وشعب واحد في مواجهة كافة التحديات.

وأكد ممثل الأزهر الشريف أن الأزهر والكنيسة هما الدرع والحصن الحصين فى الحفاظ على عقول الشباب من الغزو الفكري والأفكار الهدامة، مشيرًا إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر قيم التسامح والحب والمواطنة، كما أعرب مدير عام الدعوة بأوقاف الفيوم عن تهنئته للإخوة المسيحيين شركاء الوطن والإنسانية بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب المصري يُضرب بها المثل فى التكاتف والتعاون والاستقرار، داعيًا الله عزوجل أن يعيد جميع المناسبات الدينية والوطنية على مصر بالخير والاستقرار.

فيما وجّه نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، الشكر لجميع المهنئين الذين حضروا لتقديم التهنئة رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد المحبة في أبهى صورها، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على أصالة ووحدة الشعب المصري، داعيًا الله العلي القدير أن يرفع هذا البلاء عن مصر ودول العالم أجمع.
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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