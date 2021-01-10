الدخان يعود لصدارة الصعيد بالفوز على تليفونات بنى سويف

نجح الفريق الكروى الاول بنادى الشرقية للدخان فى تحقيق فوز على تليفونات بنى سويف وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت فى ختام مباريات الاسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .









التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال بدء المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن ومحمد احمد صابر وزكريا احمد والخطيب محمود ومحمد عيد ومحمد رجب ومحمد جمال ومحمد اشرف وعبد الرحمن حماد وجيروم أودى واديمولا عزيز .





فيما بدء الشرقية للدخان بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم المباراة بتشكيل مكون من اسلام انور ومحمد على وصابر اشرف وأحمد مندى وطارق يحى وشهاب محمد والحسينى طه وكريم خميس ومحمد حسن ومحمد صبحى ومحمد عماد.





شهد الشوط الأول تكافؤ كبير بين الفريقان دون خطورة على المرمى.





وفي الشوط الثانى نجح محمد عماد ' الفيل ' فى إحراز هدف الدخان بالدقيقة 22 وسط اعتراضات عديدة من جانب الجهاز الفنى للتليفونات وذلك لعدم احتساب حكم اللقاء خطأ لصالح الفريق بالهجمة التى تم إحراز منها الهدف .





وبعدها نشط التليفونات من محاولاته الهجومية فيما نجح حارس الدخان فى إفشال جميع هجمات التليفونات ، وتعاطف القائم مع الدخان براسية مميزة للافريقي جيروم اودى .

وخلال اللقاء أجرى الدخان تغييرات بنزول كلا من احمد تمساح وعلاء محمد عباس وباباكارشالين وأحمد أبو بكر بدلا من شهبا محمد والحسينى طه ومحمد حسن ومحمد صبحى .





وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد ابراهيم الدسوقى وعاونه محمد سعيد وخالد حمدى وتونى عثمان مراقب حكام ومحمد فريد مراقب مسابقات .





وحصل كلا من الحسينى طه وأحمد أبو بكر لاعبي الدخان على الكارت الاصفر .





ليرتفع رصيد الشرقية للدخان عند النقطة 19 بالمركز الأول فيما توقف رصيد تليفونات بنى سويف عند النقطة الخامسة بالمركز الرابع عشر .





ترتيب المجموعة





1 - الشرقية للدخان 19 نقطة

2 - المنيا 17 نقطة

3 - الألومنيوم 16 نقطة





4- الإعلاميين 15 نقطة

5- ديروط 13 نقطة

6- بنى سويف 13 نقطة

7- الفيوم 13 نقطة

8- سوهاج 12 نقطة





9- البترول 11 نقطة

10- شبان قنا 11 نقطة

11- قنا 8 نقاط

12- شباب سمسطا 8 نقاط

13- كيما أسوان 6 نقاط

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط



