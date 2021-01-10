تعليق خالد الجندي عن الهجوم عليه لعدم ارتداءه الزي الأزهرية (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم منذ 1400 عام،: " سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"، معقبًا: "لو القرآن هينزل النهاردة هيقول عن بعض الناس ايه".



واستنكر "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، هجوم البعض عليه بسبب عدم ارتداءه الزي الازهري، قائلًا: "لبست طاقية الدنيا اتقلبت، بعض أصحاب العقول التي تحتاج إلى فهم ووعي واستيعاب لجوء للتشكيك في العلم والخلق والدين لمجرد ارتداء قبعة، أصبحنا في حالة غريبة جدًا من التنمر الذي نحاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التنمر يكون بالاعتداء اللفظي على المختلف معك في اللون أو العقيدة أو الفكر أو اللبس أو الرأي، مشيرًا إلى أنه ارتدى قبعة أو أي ملبس لا يخل بشرف أو مروءة خارج حدود عمله، مضيفًا: "ايه التفاهة دي، تمخض الجبل فولد فأرًا"، معتبرًا أن الهجوم عليه سببه أنه هزم السلفيين في 3 معارك، حيث أثبت أنهم هجاسين في مقاطعة السلع الفرنسية، فلم يحدث مقاطعة أو يحدث اعتذار للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو توقفت الجرائد التي تهاجم الرسول، والمعركة الثانية معركة الطلاق الشفوي، والهزيمة الثالثة في حديثه عن المجاز وتأكيده بالدليل، متعهدًا بفتح ملفات كذب وضلل السلفيين حتى لا يزايدوا على أحد.