تعليق خالد الجندي عن الهجوم عليه لعدم ارتداءه الزي الأزهرية (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم منذ 1400 عام،: " سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"، معقبًا: "لو القرآن هينزل النهاردة هيقول عن بعض الناس ايه".

واستنكر "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، هجوم البعض عليه بسبب عدم ارتداءه الزي الازهري، قائلًا: "لبست طاقية الدنيا اتقلبت، بعض أصحاب العقول التي تحتاج إلى فهم ووعي واستيعاب لجوء للتشكيك في العلم والخلق والدين لمجرد ارتداء قبعة، أصبحنا في حالة غريبة جدًا من التنمر الذي نحاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التنمر يكون بالاعتداء اللفظي على المختلف معك في اللون أو العقيدة أو الفكر أو اللبس أو الرأي، مشيرًا إلى أنه ارتدى قبعة أو أي ملبس لا يخل بشرف أو مروءة خارج حدود عمله، مضيفًا: "ايه التفاهة دي، تمخض الجبل فولد فأرًا"، معتبرًا أن الهجوم عليه سببه أنه هزم السلفيين في 3 معارك، حيث أثبت أنهم هجاسين في مقاطعة السلع الفرنسية، فلم يحدث مقاطعة أو يحدث اعتذار للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو توقفت الجرائد التي تهاجم الرسول، والمعركة الثانية معركة الطلاق الشفوي، والهزيمة الثالثة في حديثه عن المجاز وتأكيده بالدليل، متعهدًا بفتح ملفات كذب وضلل السلفيين حتى لا يزايدوا على أحد.

أخبار تهمك

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ حوالي 4 ساعات

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى