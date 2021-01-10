نقابة القراء تنعي أكبر وأقدم عالمة قراءات في العالم

الأحد 10/يناير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر. أن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعي إلى الأمة الإسلامية الحافظة المتقنة المعمرة القارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر- الصغرى والكبرى- الشيخة تناظر محمد مصطفى المجالي التي علمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات. ورحلت عن عمر يناهز 97عاما.

قال الشيخ محمد حشاد: يعد رحيل الشيخة تناظر خسارة كبيرة لدنيا الإسلام. حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات. والنيابة بكامل قياداتها ممثلة في نصيبها-العبد لله- والشيخ محمود الخشت-نائب النقيب- والشيخ صديق المنشاوي -الأمين العام- والشيخ عبد الباسط عمارة -أمين الصندوق- وكذا جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء ونقباء المحافظات. إذ تنعي الفقيدة الكبيرة وتتقدم لأسرتها بمحافظة الغربية ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لها نورا وأنيسا في قبرها وأن يجعل ما قدمته خدمة لكتاب الله في ميزان حسناتها. وأن يجعله شفيعا لها يوم القيامة وأن يرفع درجاتها في أعلى علين بفضل القرآن العظيم اللهم آمين.

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