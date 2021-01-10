وزير الطيران يبحث مع وزير البنية التحتية والنقل السوداني سبل التعاون المشترك

الأحد 10/يناير/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان فى مختلف القطاعات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى والنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام والذى يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدين الشقيقين. 

جاء هذا خلال الإجتماع الذى عقده الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السوداني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

حيث تناول الاجتماع آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوى والتدريب، وأشار وزير الطيران إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المدنى المختلفة، كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائيه للنقل الجوي وكذا التعاون فى مجال التشريعات بين سلطتى الطيران المدني فى البلدين وذلك فى إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بينهما.

ومن جانبه أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانب المصرى والسودانى وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية فى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

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