تراجع مخاطر الائتمان لصناديق أبوظبي ودبي خلال الربع الثالث من 2020 يؤكد قوتها المالية

الأحد 10/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر

سجلت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي مؤشرا ايجابيا بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من 2020 وذلك وفقا للبيانات التي تضمنها التقرير الاخير الذي اصدره مصرف الامارات المركزي.

ويعكس الانخفاض الكبير في مبادلات مخاطر الائتمان والذي وصل الى 50% تقريبا لصناديق ابوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته ونحو 70% لصناديق دبي قوة الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها هذه الصناديق عالميا.

وبحسب المعايير المالية العالمية فان مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علما بأن هذه العلاوات شهدت تراجعاً على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، وهو ما يرجع إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتفصيلا فقد اظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع علاوات مخاطر الائتمان لصناديق امارة أبوظبي، بمقدار 52.3 نقطة أساس بالغة 52.2 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 104.5 نقطة في الربع الثاني، بينما انخفضت العلاوة بالنسبة لصناديق إمارة دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس بالغة 168 نقطة اساس مقارنة مع 244.7 نقطة اساس خلال فترتي المقارنة ذاتها.

ومن المتوقع استمرار تراجع مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في ابوظبي ودبي خلال الاشهر القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة النشاط للاقتصاد الوطني والذي اظهرت مؤشراته المزيد من النمو في الربع الاخير من العام 2020.

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