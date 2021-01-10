النيابة العامة تأمر بحبس متهم تعدى على والدته في دسوق

الأحد 10/يناير/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعدى على والدته (بدائرة مركز دسوق). 

حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة «النيابة العامة» التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من «النيابة العامة» بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها. 

وقد أكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب. 

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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