الزمالك يحسم مصير عمر السعيد وروقة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر

عقد عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك، جلسة سريعة مع عمر السعيد على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

 

وقام عبدالحليم على بالاطمئنان على حالة عمر السعيد عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء طلائع الجيش أمس.

 

وأدى عمر السعيد تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانزيوم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

 

والجدير بالذكر الفريق انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

 

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

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