طبيب الزمالك يكشف حالة الثنائي الفريق

الأحد 10/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي محمد عبدالشافي ومحمد أشرف “روقا” لاعبا الفريق.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه اطمئن على حالة “عبدالشافي” بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية مع باقي لاعبي الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك أن “عبدالشافي” شارك في التدريبات الجماعية وبدأ الاحتكاك والالتحام مع اللاعبين بشكل تدريجي عقب الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

وأكد طبيب الزمالك أن حالة محمد أشرف “روقا” لاعب وسط الفريق “مستقرة” ويخضع حاليا للعزل المنزل وبروتوكول العلاج للتعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب سيجري مسحة طبية جديدة غدا للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

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