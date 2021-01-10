بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ساسولو

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساسولو المقرر لها، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت اختيارات بيرلو عودة ألفارو موراتا الذي تعرض لإصابة عضلية تغيب على إثرها عن مباراتي أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.

خط الدفاع: كيليني - دانيلو - بونوتشي - ديميريل - دي باردو - دراجوسين - فرابوتا.

خط الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - بورتا نوفا - فاجيولي - كولوسيفسكي.

خط الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا.