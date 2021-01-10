بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ساسولو

الأحد 10/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساسولو المقرر لها، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي الممتاز.

 

وشهدت اختيارات بيرلو عودة ألفارو موراتا الذي تعرض لإصابة عضلية تغيب على إثرها عن مباراتي أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي.

 

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة، كالآتي:

 

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.

 

خط الدفاع: كيليني - دانيلو - بونوتشي - ديميريل - دي باردو - دراجوسين - فرابوتا.

 

خط الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - بورتا نوفا - فاجيولي - كولوسيفسكي.

 

خط الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا.

أخبار تهمك

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ نصف ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعة و نصف

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

04:00 م

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى