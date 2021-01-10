هادي الجيار يتصدر "تويتر" بعد ساعات من وفاته



يذكر أن الفنان هادي الجيار تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الهرم، ووضعه على أجهز التنفس الصناعى لمعاناته من مشاكل في التنفس، بعد تدهور حالته الصحية ونقص الأكسجين، كما انه قام بإجراء عملية جراحية في القلب منذ فترة.





وتداول النشطاء عدد من صور الفنان من أعمالة الدرامية والكوميدية.

تصدر هاشتاج هادي الجيار، قائمة التريندات بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ساعات من وفاة الفنان الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.