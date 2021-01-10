تعرف على قرعة لاعبى مصر للجودو فى بطولة الماسترز العالمية المؤهلة للاوليمبياد

الأحد 10/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أسفرت قرعة بطولة الماسترز العالمية للجودو التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، عن وقوع اللاعب محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما فى مواجهة قوية مع بطل منغوليا المصنف رقم ٧ على العالم ، كما يواجه  اللاعب أحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما بطل المغرب المصنف رقم ٣٦ على العالم  ، بينما يلعب محمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما مع اللاعب المنغولى المصنف رقم ٢٣ على العالم .

 

فى حين أسفرت منافسات قرعة وزن 81 كيلو جراما عن مواجهة محمد على عبد العال لاعب منتخبنا الوطني  مع بطل روسيا المصنف رقم  ١٧عالميا ، واللاعب عبد الرحمن محمد مع بطل النمسا المصنف رقم 26 عالميا ، وفى وزن 90 كيلو جراما يلعب حاتم عبد الآخر مع بطل أوزبكستان المصنف رقم 18 عالميا ، وأخيرا يلعب رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام مع بطل ازربيحان المصنف رقم 14 عالميا .

 

يرأس بعثة منتخبنا الوطنى هشام مصباح عضو مجلس الادارة  ، والتى تضم معه 10 أفراد وهم  شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، وديفيد ماركو ، وعاطف مصطفى مدربان ، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم ، محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام .

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