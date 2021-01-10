تطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بجامعة بنها



وعن مميزات الطباعة الديجتال أوضحت الدكتورة هايدى ان الطباعة تكون حسب الطلب وبجودة أعلى وكذلك عدم الحاجة الى مساحات تخزينية وتقليل نفقات مراحل الإنتاج المختلفة بالإضافة الى توفير الوقت والجهد اللازم للانتاج مع امكانية انتاج عدد عناوين أكثر حسب الطلب.

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على رفع كفاءة وحداتها الخدمية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق قامت الجامعة بتطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة وتزويده بأحدث ماكينات الطباعة الديجتال.وأشار السعيد، إلى أنه جرى استحداث قسم الطباعة الديجتال، وشراء ماكينات عالية الجودة والإنتاج بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز إلى جميع الوحدات التابعة للجامعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مركز الطبع والنشر يقوم بتوفير احتياجات الجامعة والوحدات التابعة لها من تصميم وطباعة نماذج اختبارات التصحيح الإلكتروني وكراسات الإجابة والمجلات العلمية بالإضافة الى توفير جميع الخدمات الفنية والتصميم وطباعة المطبوعات المختلفة.وأضاف سوسة، أن الجامعة قد بدأت في نقل المركز من موقعه إلى مجمع الخدمات بجوار إدارة الجامعة، حيث جرى نقل قسمي الديجتال والتصميم إلى المقر الجديد، وسوف تستكمل باقي أعمال نقل وتطوير المركز تباعا.من جانبها أكدت الدكتورة هايدي يوسف أبو الغيط المشرف العام على مركز الطبع والنشر والتوزيع، أن استحداث قسم الطباعة الديجتال يهدف إلى تقديم منتج عالي الجودة بتكلفة ممتازة ووقت مناسب، ودعم مطبوعات الجامعة اقتصاديا فى مواجهة الأزمات الحالية.وأشارت أيضا إلى أن الماكينة " Ricoh pro c 5200s " تنتج ١٠ آلاف نسخة عالية الجودة فى اليوم، كما أن الماكينة " Ricoh pro 8300s " تنتج ٥٠ ألف نسخة أسود عالية الجودة فى اليوم وذلك لسد احتياجات الكليات العاجلة من نماذج الامتحانات والمطبوعات المختلفة يوميا.