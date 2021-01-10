تطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بجامعة بنها

الأحد 10/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على رفع كفاءة وحداتها الخدمية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق قامت الجامعة بتطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة وتزويده بأحدث ماكينات الطباعة الديجتال.

وأشار السعيد، إلى أنه جرى استحداث قسم الطباعة الديجتال، وشراء ماكينات عالية الجودة والإنتاج بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز إلى جميع الوحدات التابعة للجامعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مركز الطبع والنشر يقوم بتوفير احتياجات الجامعة والوحدات التابعة لها من تصميم وطباعة نماذج اختبارات التصحيح الإلكتروني وكراسات الإجابة والمجلات العلمية بالإضافة الى توفير جميع الخدمات الفنية والتصميم وطباعة المطبوعات المختلفة.

وأضاف سوسة، أن الجامعة قد بدأت في نقل المركز من موقعه إلى مجمع الخدمات بجوار إدارة الجامعة، حيث جرى نقل قسمي الديجتال والتصميم إلى المقر الجديد، وسوف تستكمل باقي أعمال نقل وتطوير المركز تباعا.

من جانبها أكدت الدكتورة هايدي يوسف أبو الغيط المشرف العام على مركز الطبع والنشر والتوزيع، أن استحداث قسم الطباعة الديجتال يهدف إلى تقديم منتج عالي الجودة بتكلفة ممتازة ووقت مناسب، ودعم مطبوعات الجامعة اقتصاديا فى مواجهة الأزمات الحالية.

وأشارت أيضا إلى أن الماكينة " Ricoh pro c 5200s " تنتج ١٠ آلاف نسخة عالية الجودة فى اليوم، كما أن الماكينة " Ricoh pro 8300s " تنتج ٥٠ ألف نسخة أسود عالية الجودة فى اليوم وذلك لسد احتياجات الكليات العاجلة من نماذج الامتحانات والمطبوعات المختلفة يوميا.

وعن مميزات الطباعة الديجتال أوضحت الدكتورة هايدى ان الطباعة تكون حسب الطلب وبجودة أعلى وكذلك عدم الحاجة الى مساحات تخزينية وتقليل نفقات مراحل الإنتاج المختلفة بالإضافة الى توفير الوقت والجهد اللازم للانتاج مع امكانية انتاج عدد عناوين أكثر حسب الطلب.

أخبار تهمك

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

04:00 م

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى