فيرنانديز يقترب من العودة للدوري السعودي عبر بوابة الرائد

الأحد 10/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن الدولي التشيلي روني فرنانديز سيعود للدوري السعودي عبر بوابة الرائد وذلك لمدة ستة أشهر.


ونقلت إذاعات بوليفيا أن المهاجم التشيلي في طريقة للعودة إلى نادي الرائد في الوقت الذي نفت فيه أن يكون تعاقد مع بوليفار البوليفي.


يُذكر أن فيرنانديز كان قد خاض تجربة إحتراف في الفيحاء ونجح معه خلال عام 2016-2017 في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي برصيد ثلاثة عشر هدفاً وخلفه السومة بـ11 هدف.

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