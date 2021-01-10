عامل يطعن آخر لخلاف على ملكية هاتف محمول في الدقهلية

الأحد 10/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصيب عامل ببني عبيد في محافظ الدقهلية، بجرح قطعي بالرأس وأخر بالذراع الأيسر وإشتباه قطع بالعصب والشريان الزندى والوتر القابض للذراع الأيسر وإشتباه شرخ بالجمجمة علي يد اخر لخلاف بينهم علي ملكية هاتف محمول.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي بوصول المدعو محمد رمضان يوسف السيد ۳۲ سنة عامل، ومقيم بندر بنی عبید مصابا بجرح قطعي بالرأس وأخر بالذراع الأيسر، وإشتباه قطع بالعصب والشريان الزندى والوتر القابض للذراع الأيسر وإشتباه شرخ بالجمجمة ( إدعاء تعدی) وتم تحويله إلى مستشفى العام الجديد.

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقته المدعوة سمر رمضان يوسف السيد ۲۷ سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، اتهمت المدعو محمد عاطف احمد عبدالعزيز السيد 25 سنة عامل، ومقيم بندر بنى عبيد، بالتعدي على شقيقها بالضرب، بآلة حادة " سكين " وإحداث إصابته، لوجود خلافات بينهما على ملكية هاتف محمول.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته، إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها ".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۹۹ جنح مركز بني عبيد، وجاري العرض على النيابة العامة. 

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