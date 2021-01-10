تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز.



وتم تحرير 92 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 41 محضرا في مجال المخابز و51 محضرا في مجال الاسواق والمحلات.، وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية،حيث اوضح وكيل الوزارة ان اللجان المشكله من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك..



وقامت الحملات بالمرور على عدد من الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مخالفات في مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق، وفي مجال الاسواق والمحلات شملت عدم اعلان عن اسعار وذبح خارج السلخانة وبيع بازيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وعدم اعلان عن المقررات التموينية وممارسة العمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر وتصرف في سلع مدعمة،وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.