تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية

الأحد 10/يناير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز.

وتم تحرير 92 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 41 محضرا في مجال المخابز و51 محضرا في مجال الاسواق والمحلات.، وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية،حيث اوضح وكيل الوزارة ان اللجان المشكله من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك..

وقامت الحملات بالمرور على عدد من الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مخالفات في مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق، وفي مجال الاسواق والمحلات شملت عدم اعلان عن اسعار وذبح خارج السلخانة وبيع بازيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وعدم اعلان عن المقررات التموينية وممارسة العمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر وتصرف في سلع مدعمة،وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين. 
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية
تفاصيل ضبط 92 محضر مخالفة تموينية في الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 17 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

04:00 م

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى