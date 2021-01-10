داخل شقة تحت التشطيب.. كواليس قتل طفل خنقاً بعد فشل اغتصابه في أوسيم

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام لغز مقتل طفل خنقًا على يد سائق توك توك، بعد إختفاءه في ظروف غامضة، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة، إذ تبين أن المتهم استدرج الطفل إلى حد الشقق أثناء توصيله بمركبة التوك توك وحاول التعدي عليه جنسيا وحال مقاومته كتم أنفاسه وأراده قتيلا.



وورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من نجار عمره، 39 سنة، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عمره 8 سنوات عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.



شُكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفل وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته، "توك توك" لتوصيله وبالطريق استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيا.

وأضاف خلال التحقيقات أنه عقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة فقام بخنقه فأودى بحياته، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة المُشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.