طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

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قال الدكتور عبد الله عرفة، أخصائي طب الاطفال، إن الموجه الاولى لفيروس كورونا كان لها تأثير على الاطفال مثل الموجه الثانية، ولكنه تأثير محدود وبأعراض طفيفة جدًا.



وأضاف "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا كانت أشد في الانتشار، والأطفال الذين تم عمل مسحات لهم تبين أن كمية الفيروسات الموجودة لديهم هي نفس الكمية الموجودة لدى الكبار، ولكن أعراض الإصابة عليهم أقل، منوهًا بأن الفيروس يظهر على الأطفال الذين يعانوا من أمراض مزمنة مثل القلب والمخ والاعصاب ومشكلات الصدر المزمنة، وأصبحوا بحاجة لمتابعة وتدخل طبي عن طريق الحجر المنزلي أو بالمستشفيات.



وتابع أخصائي طب الأطفال، أن الأطفال الرضح حديث الولادة بأعمار أيام يُصابوا بفيروس كورونا، منوهًا بأنه تابع بنفسه حالة إصابة بكورونا لطفل عمره 17 يوم فقط، لافتًا إلى أن بعض الأعراض التي تظهر على الاطفال والتي تشير للإصابة بكورونا ليست متخصصة وتشترك مع أمراض كثيرة تُصيب الأطفال خلال فصل الشتاء مثل ارتفاع درجات الحرارة وآلام البطن المتكررة، والإسهال والترجيع وآلام العظام والرقبة والعضلات، وظهور بقع على الجلد، منوهًا بأنه حال ظهور هذه الأعراض يتم التعامل معها على أنها كورونا لحين أن يثبت العكس.

