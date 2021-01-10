الرئيس "تبون" يغادر إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ"كوفيد -19".

وأوضح بيان الرئاسة أن "علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك"، مضيفا أن "إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة."

وأشار البيان إلى أن "كبار المسؤولين في الدولة ودعوا الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفاريك".

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية نقلت عن مصدر مطلع، أمس السبت، أن تبون سيعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو "إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك".

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