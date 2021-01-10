"ومن الحب ماقتل".. طالب الجيزة يفشل في الزواج بجارته فينتحر مسمومًا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
"ومن الحب ماقتل".. كان المشهد الأخير لحياة طالب بالجيزة، الذي ضحى بحياته من أجل حبيبته، بعد رفض والدها زواجه منها، نظرًا لصغر سنهما، فأقدم الشاب على شراء مادة سامة لتناولها على الفور.

كان المشهد المؤسف الذي شهدته أسرة الطالب، بعدما شاهدوا نجلهم ساقطًا في غرفة نومه وسم الحبوب يسري في جسده الهزيل، فحاولوا مسرعين إسعافه، ولكن كان للقدر كلمتة في قصة عشق الطالب لجارته.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بانتحار طالب داخل مسكنه، بتناول مادة سامة، ونقله إلى المستشفى في محاولة لاسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تحريات رجال المباحث كشفت أن الطالب يبلغ من العمر 17 سنة، يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة جارته، وطلب من والده خطبتها، فتوجه والده إلى والد الفتاة لخطبتها، إلا أن والدها رفض لصغر عمرهما.

ساءت الحالة النفسية للطالب عقب فشله في الإرتباط بحبيبته، ليقرر عندئذ الانتحار فتناول المادة السامة المخصصة لحفظ الغلال، وتم نقله للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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