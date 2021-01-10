ماينز الألماني يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أعلن نادي ماينز متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إصابة لاعب وسطه إديميلسون فيرنانديز بفيروس كورونا المستجد مجدداً، بعد إصابته بالعدوى في أواخر صيف 2020.


وأوضح ماينز أنه يتم التقصي بشأن ما إذا كانت نتيجة العينة التي ظهرت أمس الأول الجمعة، تتعلق بالأثار المتبقية للعدوى التي كان يعاني منها في السابق أم أنها تعني إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا.


فيرنانديز (24 عاماً) شارك في خسارة ماينز أمام بايرن ميونخ المتصدر 2-5 في الثالث من ينايرالجاري، لكنه لم يشارك أمام إنتراخت فرانكفورت السبت علما بأنه يخضع للعزل الطبي حالياً.


وأكد ماينز أن جميع اللاعبين الأخرين جاءت نتائجهم سلبية لفيروس كورونا باستثناء فيرنانديز.

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