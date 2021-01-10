الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

علم الـ" فجر الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك الممثل في اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قامت بتحذير عصام سالم المتحدث الرسمي بأسم القلعة البيضاء، من التصريحات الكثيرة المبالغ فيها عبر البرامج.

وأوضح مسئولي اللجنة الثلاثية بأن الأولوية في التصريحات تكون لقناة النادي الرسمية، والاكتفاء ببعض البرامج المعينة عبر محطات إذاعة الراديو.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضب كبير من جماهير نادي الزمالك بسبب التصريحات الكثيرة من المتحدث الرسمي بأسم النادي، والخروج في أكثر من برنامج في اليوم الواحد.