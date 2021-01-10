كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بالمعصرة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة المعصرة.

تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغ من إحدى السيدات وقررت بأنها حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة القسم، فوجئت بشخصين "لا تعلم بياناتهما" قام أحدهما بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها (بعض الأوراق الخاصة بها – هاتف محمول) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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