الصحة البريطانية: وضع النظام الصحي في البلاد بحالة خطيرة للغاية

الأحد 10/يناير/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت بريطانيا نجاحها في تطعيم 200 ألف شخص يوميا باللقاح المضاد لكورونا، على أن ترفع وتيرة التطعيم إلى 2 مليون أسبوعيا لتحقيق المعدل المطلوب لحماية الأكثر هشاشة بحلول منتصف فبراير.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، محذرا بأن التفشي المتسارع للوباء مؤخرا وضع النظام الصحي البريطاني في "حالة خطيرة جدا جدا". 

الذي قدم هذه الأرقام للقناة التلفزيونية البريطانية "سكاي نيوز": "في الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر من 200 ألف شخص يوميا، وأن الخبر السار هو أننا قمنا خلال الأسبوع الماضي بتطعيم عدد أكبر من أعداد المطعَّمين خلال كامل شهر ديسمبر".

كما أوضح هانكوك بأن التطعيم يشمل أيضا الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 عاما و50 عاما، من أجل تسريع وتيرة التحصين من الوباء، مؤكدا أنه بحلول الخريف المقبل سيكون الجميع قد تلقى اللقاح، وأن الحكومة طلبت 350 مليون جرعة من اللقاح، وستتسلمها تدريجيا على دفعات، وهي كافية لجميع البالغين في البلاد.

ونبه وزير الصحة البريطاني إلى أن السيطرة على الوباء بالتلقيح خلال العام الجاري لا يعني القضاء عليه نهائيا، حيث قال: "أتوقع أن من المحتمل أن نحتاج إلى معاودة التلقيح، لأننا لا نعرف مدة الحصانة من الوباء التي توفرها هذه اللقاحات(...) قد تكون كل 6 أشهر، وقد تحتاج لأن تتم كل سنة".

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