سائق يقتل طالب حاول منعه من اغتصابه في الجيزة 

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق قتل طالب لمنعه من اغتصابه فى الجيزة.



تلقى مركز أوسيم بلاغا من نجار 39 سنة مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب 8 سنة عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.



وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك 33 سنة مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته " توك توك" لتوصيله وبالطريق أستدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيا وعقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة فقام بخنقه فأودى بحياته، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

