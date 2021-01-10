تحرير 30 محضر في حملة على المحلات والمخابز بمركز إهناسيا ببني سويف

Advertisements

نفذت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، بالتعاون والتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري بالمركز، حملة على محلات الجزارة والمحال التجارية والمخابز البلدية، لمواجهة كافة صور الغش التجارى وضبط السلع المخالفة، وأسفرت عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا.



وأكد نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، أن الحملة تم تنفيذها بناءًا على تعليمات وتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمتابعة الوقوف على مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية باستخدام وسائل منع العدوى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأسفرت عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا بواقع: 12 محضر عدم حمل شهادة صحية و3 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمواعيد، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن و2 محضرين عدم نظافة أدوات العجين ومحضرين عدم وجود ميزان حساس ومحضر تجميع بنزين 80 ومحضر عدم الإحتفاظ بسجل زيارات ومحضر ذبح خارج السلخانة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية لمراجعة صلاحية المعروض من لحوم ومُجمدات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.



وشَدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها "في الثالث من يناير الجاري" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.