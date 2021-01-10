عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ليتلقى البلوجرانا ضربة موجعة جديدة.


وتأكيداً لتلك المصادر الصحفية كتب حساب برشلونة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الأوروجوياني أراوخو شعر بتشنج في العضلات الخلفية للفذ الأمين ومده غيابه غير متوقعة.


يُذكر أن برشلونة يعاني خلال الفترة الماضية من كم إصابات غير مسبوق ليُضاف إليهم أراوخو قبل الإستحقاقات التي تنتظر البلوجرانا.

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