الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد

الأحد 10/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الاثنين الموافق 11 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الاثنين نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على حلايب وشلاتين.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.
الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد
الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد

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