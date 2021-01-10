أهلي طرابلس يعلن تعاقده مع طلعت يوسف

الأحد 10/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي طرابلس الليبي تعاقده مع المدير الفني طلعت يوسف وذلك لقياده الفريق خلال الفترة القادمة.


وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد توقيع المدير الفني السابق للإتحاد السكندري على العقود في العاصمة القاهرة مع مسؤولي النادي الليبي.


يُذكر أن يوسف سبق له وأن حقق بطولة الدوري الليبي مع فريق نادي أهلي طرابلس ما جعل الإدارة تصر على إستقدامه بعد فشل المفاوضات لتدريب الإسماعيلي.

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طلعت يوسف أهلي طرابلس

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