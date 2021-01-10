باريس سان جيرمان يستعد لتجديد عقد نيمار

الأحد 10/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تحرك مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد تعاقد نيمار دا سيلفا.


وأكد برنامج " تيليفوت " الفرنسي أن البي إس جي يستعد لتمديد عقد نيمار الذي سينتهي بنهاية فترة الإنتقالات الصيفية عام 2022.


وتابعت أن إدارة النادي الباريسي متفائلة تماماً بموافقة نيمار على تجديد التعاقد خاصةً أنه يشعر براحة كبيرة في حديقة الأمراء خلال السنوات الماضية.

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