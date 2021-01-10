عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المصري

الأحد 10/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يفتقد نادي المصري البورسعيدي، خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إسلام صلاح، خلال مباراته المقبلة أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض صلاح لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة ويحتاج إلى 10 أيام، للعلاج، حسب ما كشف الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي في النادي المصري.

وأكد الشحات أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت سلامة أربطة الركبة وأنه سيغيب عن لقاء الزمالك بصفة مؤكدة، بينما يلحق كريم العراقي الظهير الأيمن بعدما تأكدت إصابته بكدمة قوية في مفصل الكتف.

جدير بالذكر أن العراقي ظهر في مران اليوم السبت كاملاً على الملعب الفرعي لستاد برج العرب بالإسكندرية.

ودخل المصري معسكراً مغلقاً بالإسكندرية بقيادة مدربه على ماهر استعداداً لمواجهة الزمالك.

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