وزيرة الصحة تصل "البحيرة" لتقديم واجب العزاء لأسرة "الطباخ" وتعلن اطلاق اسمه على مستشفى أبو حمص

الأحد 10/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
وصلت قبل قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلي محافظة البحيرة، وكان في استقبالها اللواء هشام آمنة المحافظ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقاموا بتقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وابن مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة والذى وافته المنية مساء أمس السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقررت وزيرة الصحة، اطلاق اسم الدكتور الراحل على مستشفى أبو حمص العام مسقط رأس الفقيد، تخليدًا لذكراه ولجهوده المبذولة خلال مسيرته المهنية، فضلًا عن جهوده المضنية منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتفانيه في العمل أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية.

كان اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شهدا جنازة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز ابو حمص، والذى وافته المنية مساء أمس السبت متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقدما المحافظين واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شارك في صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى وتشيع الفقيد عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

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