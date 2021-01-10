الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح لفيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:44 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن الإمارات تخطت حاجز المليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.

 

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق، تسجيل لقاح "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" ضد فيروس كورونا، رسميا.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة الصحة الإماراتية تعلن أنها سجلت رسميا لقاح معهد بيجين للمنتجات البيولوجية الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" ضد فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن دراسات ما بعد الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" أظهر درجة أمان ممتازة وحماية فعالة لعشرات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية، كما أنه أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

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