الخلاف علي أولوية ري الأرض الزراعية إصابة فلاح في مشاجرة مع اخر بالدقهلية

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نشبت مشاجرة بين فلاح وآخر بسبب الجيرة في الأرض الزراعية ملكهما علي أولوية الري في قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مير البحث الجنائي بالدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى العام القديم، بإستقبال سليمان محمد ابراهيم سليمان 45 سنة عامل نظافة بمدرسة الأورمان التجارية، ومقيم قرية " الأورمان " دائرة مركز طلخا، مصابا بجرح نافذ بالظهر ( ادعاء تعدي ).





علي الفور انتقلت قوة أمنية من الضباط بمركز شرطة طلخا ولالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو المحمدي يوسف محمد اسماعيل سه ؛ فلاح، ومقيم بذات القرية

بالتعدي عليه بالضرب بالة حادة " مطواة " واحداث اصابته، لوجود خلاف بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية ملكهما علي أولوية الري



أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشادة تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها ".



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۲۸ جنح مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.