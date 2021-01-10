درية شرف الدين : سأكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة فقط

الأحد 10/يناير/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، استقبال النواب المعينين، اليوم الأحد، لاستخراج كارنيه العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أعربت النائبة المُعينة درية شرف الدين، عضو مجلس النواب، عن اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، قائلة: أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي وأن أكون عند ثقة السيد الرئيس الذى قام باختيارى وعند ثقة الشعب المصرى لأننى سأكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة فقط.

وشددت "شرف الدين" على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية، مُشيرة إلى أن الشعب المصرى ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، وأن النواب ينظروا إلى مصلحة الشعب.

وأضافت، أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات، مضيفة أن هذه المؤسسة في خدمة الجميع.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي شهدتها في مجلس النواب ووصفتها بأنها على أعلى مستوى من قِبل الأمانة العامة للمجلس في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة.

ولفتت إلى أنها تعمدت الظهور بالكمامة كنوع من ضرورة أن يتخذ الجميع الإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل الجائحة التي يشهدها العالم كله.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، أعلنت ترحيبها باستقبال النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، وذلك لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

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