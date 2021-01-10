غلق 210 محلا و5 سناتر دروس خصوصية وتطبيق 132 غرامة كمامة ببني سويف

الأحد 10/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

شَدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها "في الثالث من يناير الجاري" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال إستعراضه للتقرير اليومي، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الإحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021م.

وتبين من التقرير أنه تم "أمس السبت" تحرير 134 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 132 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لمنشآت ومحال تجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية،فيما تم فض 9 سوق وسويقية على مستوى المراكز والمدن لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية، بجانب فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، فيما تم غلق 210 محل ومنشأة تجارية بالواسطى وبني سويف لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم إقرارها.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الإلتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

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