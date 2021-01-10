محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألفا و105 طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 10/يناير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح، حتى اليوم الأحد، قد وصل إلى 124 ألف و105 طلب، مشيرًا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي الطلبات، وذلك لحين انتهاء المدة المحددة لإستقبال طلبات التصالح في 31 مارس القادم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وأكد المحافظ ـ بحسب بيان صحفي ـ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وناشد المحافظ المواطنين الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.

وأشار المحافظ،إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحي ومسائي" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

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