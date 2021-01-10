القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في مجال تطوير البحث العلمي

الأحد 10/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
وقعت القوات المسلحة، بروتوكول التعاون العلمي والبحثي المشترك بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وجامعة القاهرة بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة، وذلك بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ورئيس جامعة القاهرة.

وجاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

واشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال الإعتماد الأكاديمى المؤسسي والبرامجي بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتى وصولًا للإعتماد الأكاديمى فى البرامج المختلفة، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكل الجانبين.

ويأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبى مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

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