منظومة الشكاوى الحكومية بالدقهلية تتعامل مع 17 الف شكوى للمواطنين بنسبة انجاز بلغت 96%

Advertisements

كشف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن ان منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة الدقهلية تعاملت مع 17 الف شكوى من شكاوى المواطنين بنطاق المحافظة خلال عام 2020، وذلك بنسبة انجاز بلغت 96%.



وقال محافظ الدقهلية ان التقرير الذى استعرضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الحصاد السنوى لمنظومة الشكاوى الحكومية والذى عرضة الدكتور طارق الرفاعى مدير عام المنظومة بمجلس الوزراء اشار ان الدقهلية من المحافظات التى استقبلت من 10 آلاف شكوى واكثر وتم التعامل معها بنسب انجاز متقدمة.



واضاف محافظ الدقهلية ان الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من خلال التاكيد على ضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات



وتابع المحافظ ان الجهود لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.



ومن الجدير بالذكر ان التقرير المشار اليه اوضح تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.







