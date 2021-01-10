وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

الأحد 10/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
الفجر
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي صباح اليوم الأحد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. جاد القاضى رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، نعى المجلس الأستاذ الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وخلال الاجتماع، طالب الوزير بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتم عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالى للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.

وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمى فى الفلك وعلوم الفضاء.

كما وافق المجلس أيضًا على ترقية عدد من السادة الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث فى عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.

وأحيط المجلس علمًا بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

ومن جانبه، استعرض د. جاد القاضى تقرير ربع سنوى حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تم أو الجارية، وكذلك الأداء العلمى للمعهد، مشيرًا إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثًا فى قواعد بيانات Scopus منها 43% فى مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلًا عن زيادة فى الأبحاث المنشورة فى Q1، وزيادة فى مؤشرات الاستشهاد، بالإضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى التابعة للمعهد الشهر الماضى.

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