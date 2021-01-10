مؤشر سوق مسقط يصعد 0.85% بختام التعاملات

الأحد 10/يناير/2021 - 03:03 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
أنهي سوق مسقط للأوراق المالية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ،  حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.85% رابحاً 31.493 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.850 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 346 صفقة لعدد 35 سهماً.
 
وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.63%، ثم سم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.65%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 4.08%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 8.70%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.26%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 231.4 ألف ريال عماني.
 

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