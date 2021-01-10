لأول مرة في عام 2121 .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، وذلك لأول مرة في عام 2021 بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.16% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 534 ألف دينار بحرينى.









وصعد بسوق البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.49% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 7.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.