مؤشر سوق دبي يقفز 1.8% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.85% رابحاً 48.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.5 مليون سهم محققة ما قيمته 545.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6268 صفقة لعدد 37 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.54%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.06%، على التوالي.