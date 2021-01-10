مؤشر سوق دبي يقفز 1.8% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:57 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.85% رابحاً 48.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.5 مليون سهم محققة ما قيمته 545.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6268 صفقة لعدد 37 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.54%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.06%، على التوالي.
 
وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 6.59%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 109.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.06%.

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