فشل في اغتصابه فـ"كتم أنفاسه".. سائق توك توك يقتل طفلا بأوسيم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في أقل من 48 ساعة، في فك طلاسم اختفاء طفل في ظروف غامضة، بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة، إذ تبين أن سائق توك توك استدرجه إلى منزل مهجور، وقتله خنقًا بعد فشله في اغتصابه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، باختفاء طفل عمره 8 سنوات في ظروف غامضة بمنطقة بشتيل.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصل تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الشمال، إلى أن سائق توك توك يدعى "أحمد.ن." 33 سنة، استدرج الطفل للاعتداء الجنسي عليه.


وحال شروعه في ذلك حاول الطفل الإستغاثة والصراخ لملاحقته، ما دفع المتهم إلى كتم أنفاسه خشية افتضاح أمره، فأرداه قتيلا في الحال.


أعدت مأمورية وتمكنت من القبض على المتهم وبمواجهته أقر أمام العميد عمرو طلعت بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



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