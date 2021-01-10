ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 10/يناير/2021 - 02:55 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 35.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 36.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6067.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% رابحاً 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4601.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76% رابحاً 35.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4708.57 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.2 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9150 صفقة.


وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المايلة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.87%، 0.37%، على التوالي.

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