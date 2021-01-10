النائب عماد خليل: تعييني بمجلس النواب شرف وتكريم.. وملف المواطنة أولوية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، استخراج ١٨ نائب، من النواب المعينين بقرار جمهوري كارنيه عضوية المجلس والحقيقة البرلمانية، وذلك خلال ساعتين من حفل الاستقبال.

من جانبه، أعرب النائب عماد خليل عضو مجلس النواب المُعين، عن سعادته بخبر تعيينه بمجلس النواب خاصة أنه جاء في مناسبة سعيدة وهى عيد الميلاد المجيد.

وأضاف "خليل" في تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، كان العيد بالنسبة لي عيدين، مشيرًا إلي أن تعيينه بمجلس النواب، شرف كبير وتكريم كبير جدًا، وذلك لثقة رئيس الجمهورية في الشباب، وفى هذا الجيل من الشباب، وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، هذا الكيان الذى خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب في البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.

وأشار النائب، إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن.

، وتواصل أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب استقبال النواب المعينين،اليوم الأحد.لاستخراج كارنيه العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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