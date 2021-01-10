البورصة تربح 9.2 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.3% بختام جلسة الأحد

الأحد 10/يناير/2021 - 02:44 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،
مدفوهة بإرتفاع النفط و إقرار ترامب بتسليم السلطة و تراجع الذهب كملاذ آمن مع تراجع  إصابات كورونا بمصر و العديد من الدول ..

وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة،ةكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة.


وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 560.7 مليون ورقو منفذة علي عدد 53.5 ألف صفقة .

وتوقع أيمن فودة، خبير أسواق المال أن يسيطر الأداء الإيجابي على الأسواق العربية والخليجية، برغم زيادة أعداد إصابات كورونا فى أوروبا وأمريكا والعديد من الدول المحيطة، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط لم تُبدِ أى استعداد لإغلاقات اقتصادية جديدة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية القائمة.


وأشار الخبير، إن الأداء الإيجابي سيكون فى إطار عرضى مائل للصعود مع وصول المؤشرات لمستهدفاتها الأعلى خلال الربع الأول من العام مع تنفيذ المحفزات من طروحات وغيرها، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواق المنطقة ويدعم استقرار الرئيسي أعلى الـ 10850 مع ارتفاع بقيم التداول.

أخبار تهمك

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ ساعة و نصف

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من ساعتين

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ ساعتين

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى