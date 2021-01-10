البورصة تربح 9.2 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.3% بختام جلسة الأحد

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،

مدفوهة بإرتفاع النفط و إقرار ترامب بتسليم السلطة و تراجع الذهب كملاذ آمن مع تراجع إصابات كورونا بمصر و العديد من الدول ..





وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة،ة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة.









وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 560.7 مليون ورقو منفذة علي عدد 53.5 ألف صفقة .



