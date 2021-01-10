البورصة تربح 9.2 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.3% بختام جلسة الأحد
الأحد 10/يناير/2021 - 02:44 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،
مدفوهة بإرتفاع النفط و إقرار ترامب بتسليم السلطة و تراجع الذهب كملاذ آمن مع تراجع إصابات كورونا بمصر و العديد من الدول ..
وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة،ةكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة.
وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 560.7 مليون ورقو منفذة علي عدد 53.5 ألف صفقة .
وتوقع أيمن فودة، خبير أسواق المال أن يسيطر الأداء الإيجابي على الأسواق العربية والخليجية، برغم زيادة أعداد إصابات كورونا فى أوروبا وأمريكا والعديد من الدول المحيطة، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط لم تُبدِ أى استعداد لإغلاقات اقتصادية جديدة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية القائمة.
وأشار الخبير، إن الأداء الإيجابي سيكون فى إطار عرضى مائل للصعود مع وصول المؤشرات لمستهدفاتها الأعلى خلال الربع الأول من العام مع تنفيذ المحفزات من طروحات وغيرها، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواق المنطقة ويدعم استقرار الرئيسي أعلى الـ 10850 مع ارتفاع بقيم التداول.