الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
علق مجدي تراوي المدير الفنى المساعد فى الجهاز الفنى لفريق الترجى التونسى، على مواجهة الزمالك فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الترجي التونسي رفقة الزمالك المصري، في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وقال تراوى فى تصريحات نقلتها صحيفة "تونس الرقمية": "بالنسبة لنا مواجهة الزمالك ستكون ثأرية، لذلك لابد أن نكون يوم اللقاء فى أحسن حالاتنا لتحقيق النتيجة التى ينتظرها الجميع، والمهم هو الذهاب بعيدا فى المسابقة القارية".

وتابع: "كل الفرق المتأهلة لدور المجموعات لديها إمكانيات كبيرة وتعتبر مجموعتنا الأصعب، لكن الجهاز الفنى لديه الثقة فى اللاعبين الذى يتألقون فى المواعيد الكبرى".

وأتم: "فى أول ثلاث مباريات سنخوض مباراتين على ملعبنا، لذلك لابد من الحصول على 7 نقاط على الأقل لتدعيم حظوظنا فى التأهل".

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