وزير الصحة الأردني يعلن موعد بدء التطعيم بلقاحي فايزر وسينوفارم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن حملة التلقيح ستبدأ الأربعاء بلقاحي فايزر وسينوفارم.

 

وأضاف وزير الصحة الأردني، في مؤتمر صحفي بشأن لقاحات فيروس كورونا: "لن يكون هناك تفريق بين المواطنين فيما يتعلق بلقاحات كورونا".

 

وأكد  وزير الصحة الأردني، أن برنامج التطعيم ضد كورونا سيكون دقيقًا ومنظمًا وعادلًا.

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أن برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.

 

وقال عبيدات، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 305959 حالة، والوفيات إلى 4009 حالات.

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